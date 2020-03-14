Коронавирус: из Италии во Францию без преград

Клиника в Полистене на юге итальянского региона Калабрия дополнена палатками.

"Здесь принимают пациентов со специфическими симптомами, которые могут быть связаны с заболеванием. Это может быть простой грипп, но если это не так, мы звоним по номеру экстренной помощи 118", - говорит этот медицинский работник.

Микеле Карлино, Euronews: "То есть можно сказать, что пока в этой области нет случаев заражения коронавирусом".

Медицинский работник: "Здесь, на нашей территории, пока нет ни одного подтвержденного случая".

На юге Италии, как и в остальной части страны, все опустело.

Euronews: "Я еду по практически пустынному шоссе. Трасса А2 Неаполь - Реджо-ди-Калабрия обычно перегружена, это основной транспортный маршрут между севером страны и Сицилией. Теперь находиться на этом шоссе могут лишь те, у кого есть на то серьезные и обоснованные причины и письменное разрешение на поездку".

Тем временем наш корреспондент направляется в сицилийский город Мессину. Этот паром, идущий на Сицилию, обычно заполнен целиком. Сегодня на нем практически нет ни машин, ни людей.

Дорога, которая ведет в аэропорт Катании, также опустела. В самом аэропорту почти нет пассажиров.

Euronews: "Очень мало людей даже в аэропорту Катании. Вероятно, у пассажиров, которые вылетают сегодня, нет альтернативы и они пытаются максимально себя защитить".

Наш корреспондент, соблюдая необходимую дистанцию, проходит регистрацию, идет на посадку и отправляется в конечный пункт назначения - французский Лион.

Euronews: "Мы приземлились в Лионе, сейчас уже десять часов вечера. Специальных мер контроля для пассажиров, прибывающих из Италии нет. Единственный признак пандемии - это стоящий возле выхода небольшой стенд с информацией о риске коронавируса".