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Спорт

Коронавирус пробрался на поле: еврокубки под угрозой срыва

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 Ольга Кепински
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Коронавирус пробрался на поле: еврокубки под угрозой срыва
Авторское право  Jon Super/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Французский ПСЖ и испанский "Атлетико" могут стать последними командами, попавшими в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов до официальной приостановки еврокубков.

Парижане не смогли разделить радость от победы над дортмундской "Боруссией" с болельщиками на стадионе, зато те подготовили им праздник за его стенами.

Но практически сразу после окончания матчей стало понятно, что несмотря на все ограничения коронавирус все же проник на поле.

Инфекцию нашли у защитника туринского "Ювентуса" Даниеле Ругани.

Теперь вся команда, а также игравший с ней на минувших выходных миланский "Интер" отправлены на карантин. Та же участь коснулась и мадридского "Реала". Что делает невозможным проведение двух ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 17 марта.

На эту же дату запланирована видеоконференция УЕФА с участием всех 55 футбольных ассоциаций - членов союза и других спортивных чиновников.

Основная причина созыва — возможность проведения всех европейских футбольных соревнований, в том числе чемпионата Европы 2020 года в условиях пандемии коронавируса.

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