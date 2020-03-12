"Атлетико" и ПСЖ вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" в гостях в дополнительное время обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и выбил из дальнейшей борьбы прошлогоднего победителя турнира. Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился победой испанского клуба - 1:0. С таким же счетом, но в пользу "красных" закончилось и основное время ответной игры. А в дополнительное удачливее были гости. Это первое домашнее поражение "Ливерпуля" в Лиге чемпионов при Юргене Клоппе.

Прошел дальше и французский "Пари Сен-Жермен", который дома со счетом 2:0 обыграл немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Боруссии". Забитыми мячами в Париже в первом тайме отметились Неймар и Хуан Бернат. Из-за риска распространения коронавируса встреча прошла без зрителей, но многочисленные болельщики собрались около стадиона, что, по признанию игроков ПСЖ, придало им сил.

Первые матчи следующей стадии турнира пройдут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15.