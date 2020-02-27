Футбол во время COVID-19

За несколько часов до стартового свистка арбитра гостевого матча между "Ювентусом" и "Лионом" глава французского минздрава заявил, что, взвесив все обстоятельства медицинского характера, власти игру решили не отменять.

На стадион прибыли несколько тысяч поклонников "Старой синьоры", их разместили на отдельной трибуне.

Но болельщиков "Ювентуса" это не смущало:

- Слушайте, но это всего лишь грипп, там, где я живу, все вообще в полном порядке, есть ограничительные меры, но это не проблема.

_- Недооценивать, конечно, ситуацию нельзя, правительство работает, но жизнь продолжается.

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Накануне игры президент лионского клуба Жан-Мишель Олас заявил, что ему известно о недовольстве мэра пригорода, где расположен стадион, но он также заметил, что просьба об аннулировании игры могла прозвучать, исходя из интересов предвыборной кампании муниципального начальства за три недели до голосования.

Ему возразила сама мэр города Десин Лоранс Фотра: "То, что не был отменен матч - вопиющая безответственность. С одной стороны, мы получаем циркуляр от премьер-министра, чтобы наши жители, приехавшие из зараженных зон, Китая, Италии или Южной Кореи свели бы к минимуму свои контакты, с другой, глава минздрава разрешил сюда прибыть болельщикам из Италии. Немыслимые, непредставимые двойные стандарты, которые не поддаются никакому рациональному объяснению".

Из центра Лиона передает журналист Euronews Энди Робини: "Пока болельщики оценивали мастерство игры на поле, были те, кто размышлял об ответном матче - на этот раз в Турине. А некоторые лионцы, вероятно, думали и о возможности подхватить инфекцию, видя итальянцев в центре города. В ряде европейских стран матчи в подобной ситуации были или уже отменены, или будут отменены, а часть игр пройдет при закрытых для зрителей стадионах. Жители, зная, что инкубационный период COVID-19 составляет две недели, в ожидании ряда ответов проведут 14 дней".