Шоколадный "коронавирус" из Франции

Шоколадный шар, усыпанный красным миндалем, - съедобное изображение нового коронавируса, сделанное французским шоколатье Жаном-Франсуа Пре, который черпал вдохновение в 3D-модели инфекции.

За последнюю неделю он продал десятки сладких "коронавирусов" жителям департамента Финистер на западе Франции. По его словам, "это заставляет их сохранять улыбку в эти трудные времена".

Сами покупатели говорят, что шоколадный "коронавирус" – лучшее противоядие от панического страха перед заражением новой инфекцией.