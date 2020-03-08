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Шоколадный "коронавирус" из Франции

Шоколадный шар, усыпанный красным миндалем, - съедобное изображение нового коронавируса, сделанное французским шоколатье Жаном-Франсуа Пре, который черпал вдохновение в 3D-модели инфекции.

За последнюю неделю он продал десятки сладких "коронавирусов" жителям департамента Финистер на западе Франции. По его словам, "это заставляет их сохранять улыбку в эти трудные времена".

Сами покупатели говорят, что шоколадный "коронавирус" – лучшее противоядие от панического страха перед заражением новой инфекцией.

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