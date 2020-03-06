Португалия: кризис завершен, кризис продолжается?

Пережив политику жесткой экономии, введенную Брюсселем в 2011 году на пике кризиса, Португалия - яркий пример страны, сумевшей буквально восстать из пепла. Власти говорят об экономической победе, однако для многих простых жителей кризис далек от завершения.

... В португальскому Порту Руй Кошта показывает отремонтированные его фирмой здания. Их много, а будет еще больше. "Здесь, на этой улице, мы скоро займемся восстановлением дома на средства зарубежного инвестора, он из Майами, - уточняет Руй. - Совсем рядом - еще одна стройка, она почти завершена. Это отель, он финансируется мексиканскими партнерами".

В 2014 году Руй купил две студии, сегодня он - владелец 75 объектов. Его компания приобретает старые здания, ремонтирует их, готовя для краткосрочной аренды. К финансированию работ Руй активно привлекает иностранных инвесторов: "У нас есть испанские инвесторы, есть французы, итальянцы, англичане. Мы сотрудничаем с партнерами из Америки - США, Бразилия, Канада...",- рассказывает он.

В 2011 году, стремясь положить конец политике жесткой экономии, навязанной Брюсселем, Португалия открыла двери для иностранных инвесторов. Тем, кто вкладывал в недвижимость, особенно в развитие туристической инфраструктуры, были предложены существенные налоговые льготы, сектор развивался фантастическими темпами. Португалия за считанные годы входит в перечень самых модных туристических направлений; на подъеме - не только рынок недвижимости, но и вся сфера обслуживания.

Руй говорит, что сорвал "джекпот": только в прошлом году краткосрочная аренда принесла его компании 2,5 миллиона евро. В национальную же казну оживление рынка недвижимости принесло почти 5 миллиардов евро. Страна сообщила, что вышла из кризиса: политика затягивания поясов официально завершена, однако, похоже, далеко не для всех.

В самом сердце исторического квартала Порту мы встречаемся с Ирмой, социальным работником.

Она рассказывает: "Здесь все очень сильно изменилось, уехало много коренных жителей, так как арендная плата растет в геометрической прогрессии. Люди, особенно пожилые, не в состоянии оплачивать счета. Некоторые получают 250- 280 евро в месяц, не больше, им не по карману содержать здесь даже комнату".

В 2012 году правительство упростило процедуру выселения долгосрочных арендаторов в случае, если владелец здания начинает ремонт. 74-летняя Отелинда живет в полуразрушенном доме в самом центре Порту, дом стоит в очереди на реставрацию.

Отелинда рассказала, что снимает здесь квартиру вот уже 53 года: "В этих домах прошла вся наша жизнь, здесь выросли наши дети, здесь наша история. Вот о чем следовало бы подумать властям, а не о туристах".

Накануне она получила уведомление о выселении за долги. С пенсией в 282 евро арендная плата стала для нее непосильной. Ирма помогает женщине разобраться в бумагах: "В письме говорится, что вам придется выехать. И что вы должны 3906 евро", - уточняет она.

Тем временем португальская экономика демонстрирует 2-процентный рост, в 2019 уровень безработицы был чуть ниже 8 процентов. Лестные для властей цифры не обольщают профессора экономики Жозе Рейса. "Да, это правда, сальдо торгового баланса в порядке, но это достигается за счет сферы услуг и особенно туризма, а в этом секторе у работников очень низкие зарплаты, - поясняет он. - Португалия по-прежнему связана ограничениями, так называемыми брюссельскими правилами. Мы направляем существенную часть наших ресурсов не на развитие, как хотелось бы, а на оплату долгов международным кредиторам. Это - колоссальный барьер, парализующий проекты в госсекторе".

В Португалии государственный сектор, и социальные службы особенно, говорят, что терпят настоящее бедствие. Рубен Сильва - учитель. Его семья живет в Порту, мужчина работает в Лиссабоне. В родном городе контракт на 1100 евро ему найти не удалось. Половину заработка мужчина тратит на дорогу и жилье: "У меня есть дом в Порту, а в Лиссабоне я живу в общежитии. Это неудобно, это роняет мое достоинство, но я привык", - уточняет он.

По выходным Рубен подрабатывает: тренирует маленьких любителей водного спорта на пляже под Порту. Без этого, говорит он, семье не выжить: 10 лет назад правительство заморозило рост зарплат госслужащим, чтобы контролировать дефицит бюджета. Люди пытались добиться отмены эмбарго забастовками, Рубен в них также участвовал, но безрезультатно.

"Это настоящая трагедия! С этими правилами некоторые педагоги за всю свою профессиональную жизнь так и не получат максимальную ставку. Все заморожено, никто не хочет идти в учителя, удивляться тут нечему Нам постоянно предлагают замены - работу на месяц, два, при этом часов совсем мало. Меня спрашивают, что я буду делать в следующем году, так вот, я не знаю", - рассказывает педагог.

Вслед за учителями о бедственном положении говорят португальские медики. В госбольнице Порту, одной из крупнейших в стране, в последние годы персонал бастовал не раз.

Мигель Гимарайнш возглавляет Национальную ассоциацию медиков. Вместе с коллегами он говорит о нехватке персонала, недостаточном обеспечении отделений. Мигель показывает детский корпус, ремонта там не было 10 лет. "Мы говорим о крупном больничном центре, одном из лучших в стране, - подчеркивает наш собеседник. - Представьте, что происходит в больницах подальше - в Эворе, Беже. - Ремонта в корпусах не предвидится в ближайшие 10-20 лет. Это очень тяжело для работников сектора здравоохранения, это плохо для наших пациентов. Наши политики могут сколько угодно заявлять, что кризис прошел. Для простых португальцев он продолжается!"

С каждым годом отток врачей и медсестер из Португалии набирает обороты, люди с португальским дипломом легко трудоустраиваются за границей. Ехать или продолжать жить в режиме жёсткой экономии - такой выбор стоит перед молодыми. У пенсионеров, таких как Отелинда, выбора нет: им придется уезжать, продолжая экономить, возможно, до конца жизни.