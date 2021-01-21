Португалия: крен вправо?

_Португалия завершает подготовку к президентским выборам 24 января. Кампания прошла в условиях чрезвычайного положения и была отмечена появлением новых игроков, борющихся за место в большой политике. _

Андре Вентура, лидер так называемой антисистемной партии Chega), претендует на звание "единственного правого кандидата" и хочет пройти во второй тур в компании действующего президента Марселу Ребелу ди Соза. **Реалистичен ли его план? Подробности - в репортаже._**

Андре Вентура, лидер партии Chega: "Я хочу прежде всего сказать вам спасибо за этот первый в своем роде опыт в Португалии!"

На авторалии под Порту Вентура общался со своими сторонниками, пытаясь смягчить влияние пандемии на президентскую кампанию Португалии.

Лидер и выдвиженец партии Chega говорит, что его избирателям надоела неуверенность в завтрашнем дне и затяжные экономические проблемы. Его единомышленник Жозе Луренсо ранее рассказал нашему каналу о правой альтернативе так: "Chega может стать политическим успехом, а может потерпеть неудачу. Партия может "выстрелить", а потом обрушиться. Мы знаем о таком сценарии и не хотим, чтобы подобное случилось!"

Поддержать Вентуру из Франции прилетела Мари Ле Пен. Партия отвергает обвинения в ксенофобии. Активист группы SOS Racismo Мамаду Ба, получающий угрозы, видит ситуацию так: "Chega представляет обе стороны медали, и одна не противоречит другой. Ксенофобия и расизм - это практически сиамские близнецы, если использовать медицинский язык. Всякий раз, когда возникает ксефнофобия, можно говорить о расизме и наоборот. Оба эти понятия опираются на идею исключения кого-то".

Но может ли партия действительно получить власть? Многое зависит от поведения электората, которое осложнено карантином, отмечает политолог Карлуш Джалали: "Мы знаем, что в обществе есть скрытое недовольство, которое не находило выхода, и вот теперь с партией Chega оно конкретизируется. Хотя по итогам парламентских выборов за них проголосовал лишь один процент избирателей. Давайте посмотрим, как поведут себя "застенчивые избиратели". Как мы помним, они повлияли на ход выборов в США!"

Итак, интрига заключается в том, как проголосуют 24 января "молчаливые избиратели". Ситуация осложняется пандемией и карантином, которые могут спутать карты политикам.