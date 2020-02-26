ЕС пересматривает налогово-бюджетные правила

В этом выпуске программы "Реальная экономика" мы выясняем, не пришло ли время изменить общеевропейский свод налогово-бюджетных правил. Целый ряд экспертов, министров финансов и европейских чиновников считают, что его следует переписать заново. Затем мы отправимся в Германию, чтобы понять, почему от властей этой страны требуют увеличить бюджетные расходы. И наконец, мы поинтересуемся у нового еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони не пора ли ослабить путы жесткой экономии.

Текущее финансовое состояние Европы

В настоящее время чрезмерный дефицит бюджета (более 3 % от ВВП), требующий от Еврокомиссии соответствуюших мер по корректировке, не зарегистрирован ни в одной из стран ЕС. Тем не менее, государственный долг остается высоким по отношению к валовому внутреннему продукту, в частности, во Франции, Бельгии, Италии, Испании и Греции. Еврокомиссия призвана гарантировать, что государственные расходы и заимствования не превышают обозначенных границ. Но она не может заставить государства-члены инвестировать в реальную экономику.

В настоящее время, в связи с растущей потребностью в инвестициях для стимулирования внутреннего спроса, на правительства ряда стран ЕС, таких как Германия, Нидерланды и Финляндия, оказывается давление с тем, чтобы они увеличили госрасходы. Дело в том, что они - единственные в Европе, кому это позволяют финансовые возможности. Обладать подобным преимуществом - то же, что отложить деньги на "чёрный день" в банке, а значит, указанные страны могут увеличить расходы или снизить налоги, не подрывая при этом здоровья государственных финансов в долгосрочной перспективе.

После того, как в течение десяти лет внимание в ЕС было сосредоточено на управлении государственными расходами, многие сегодня задаются вопросом: не угрожает ли слишком жёсткая экономия росту? Гийом Дежардан попытался выяснить это в Германии - одной из стран, от которой остальные члены ЕС добиваются увеличения госинвестиций.

Германия: обратить профицит бюджета на пользу госинвестициям

В 2019 году профицит бюджета Германии составил 1,2 %. Речь идет о не израсходованных на другие нужды 13,5 миллиардах евро налоговых поступлений. И этот профицит бюджета должен, по прогнозам, сохраниться до 2021 года. Добиться подобного результата Берлину удалось благодаря жесткой налоговой политике. Слишком жесткой, по мнению, некоторых.

Все больше голосов, в том числе из Международного валютного фонда и Еврокомиссии, призывают Германию сократить профицит бюджета, инвестировав средства в реальную экономику.

"Нет причин, по которым инвестиционный бюджет в размере 1-го или даже 2 % от ВВП не мог бы финансироваться за счет эмиссии долговых обязательств. Эти инвестиции помогли бы и другим европейским странам, поскольку Германии пришлось бы увеличить импорт", - считает Эндрю Уотт, экономист Фонда Ханса Беклера.

Немецкие железные дороги - один из примеров недостаточных инвестиций в инфраструктуру. В 2019 году ряд официальных отчетов указали на значительное отставание Германии в том, что касается обновления инфраструктуры в ряде стратегических областей.

"Речь сегодня идет о том, чтобы нагнать отставание в области инфраструктурных инвестиций и поставить, если можно так выразиться, национальные железные дороги на рельсы. Следует, в частности, в ближайшие годы увеличить пассажиропоток, что потребует строительства новых объектов и расширения инфраструктуры. Такую же политику массовых инвестициий надо проводить и на грузовом транспорте", - говорит Торстен Вестфаль, председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных рабочих Германии.

В результате правительство Германии и Deutsche Bahn приняли решение инвестировать 86 миллиардов евро в ближайшие 10 лет в обновление железнодорожной инфраструктуры. Железные дороги - лишь одни из секторов экономики, нуждающихся в государственных инвестициях. Вышеупомянутые 86 миллиардов евро станут первым шагом к созданию новых рабочих мест, развитию грузовых перевозок между Германией и ее соседями, приведут к экономическому росту.

В контексте борьбы с климатическими изменениями еще одно очевидное преимущество инвестиций в Deutsche Bahn - возможность пересадить пассажиров с авиатранспорта на железнодорожный, у которого гораздо меньше показатель выбросов углекислого газа, передает из Берлина наш специальный корреспондент Гийом Дежардан.

Паоло Джентилони: "Адаптировать налогово-бюджетные правила к новой ситуации"

Вернемся в Брюссель, где новый еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии, Паоло

Джентилони не скрывает намерений изменить устоявшееся положение вещей.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: - Господин еврокомиссар, спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Сейчас в Брюсселе идет дискуссия о реформировании общеевропейского свода налогово-бюджетных правил. Зачем это нужно? Что на самом деле поставлено на карту?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: - Очевидно, что эти правила были разработаны в период тяжелейшего для послевоенной Европы экономического кризиса. Сегодня ситуация изменилась: у нас за плечами шесть лет непрерывного экономического роста, который, правда, в данный момент замедлился. Никто не призывает к революции, но, скорее, к адаптации налогово-бюджетных правил к этой новой конъюнктуре, к новой ситуации.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: - Означает ли это, что мы не так пристально, как раньше, сосредоточены на достижении целей? Или сами цели пересматриваются?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: - Нет, не думаю, что результатом должен быть отход от прежних целей налоговой политики или их пересмотр. Кстати, базовые критерии - те самые 3% и 60% - по-прежнему значатся в наших основополагающих договорах. Их нельзя сменить, как вы меняете платье. Суть в том, чтобы разграничить три вида целей и задач: первый - упростить эти правила, потому что с каждым годом они становятся все сложнее; второй - внести в них необходимость способствовать в периоды низкого роста, как сейчас, более экспансивной денежно-кредитной политике и, наконец, в-третьих, поощрять инвестиции.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: - Cегодня Еврокомиссия имеет право заставить национальные правительства ограничить госрасходы, но вот увеличить их - нет. Должно ли это измениться? Готовы ли вы убедить сторонников жесткой линии пересмотреть свою позицию?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: - В периоды, когда показатель экономического роста крайне низок, как сейчас, Еврокомиссия рекомендует использовать профицит бюджета в странах, где есть подобное пространство для маневра, для увеличения госинвестиций. В идеале хорошо бы распространить подобный проинвестиционный подход не только на эти государства, но и на весь Евросоюз.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: - Вы считаете, что "зелёные инвестиции", к которым призывают государства-члены, не должны рассматриваться как источник дефицита бюджета?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: - Исключить их из критериев дифицита бюджета, пожалуй, слишком простой способ резюмировать нашу стратегию. Мы собираемся пересмотреть целый ряд пунктов свода налогово-расходных правил ЕС, особенно тех, что касаются бюджетной гибкости для облегчения инвестиций.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: -Когда, по-вашему, удастся достичь соглашения по этому вопросу?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: - Думаю, в начале осени мы сможем сделать необходимые выводы из анализа действующего свода правил и выдвинуть предложения по его реформированию.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: - "Предложения"? То есть вы считаете, что вам удастся достичь компромисса между государствами-членами ?Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: -

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике: - Да. Не преодолев разногласия, не найдя компромисса, мы не сможем двигаться вперед.

Эфи Куцокоста, Евроньюс: - Благодарю Вас, господин еврокомиссар, за ваши ответы.

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Новый еврокомиссар по экономике ясно дал понять, что для решения стоящих перед Евросоюзом задач таких, как изменение климата или ускорение экономического роста, необходимы упрощенные правила налоговой и бюджетной политики. При этом главной проблемой остаётся разница в подходах к этому вопросу государств-членов.