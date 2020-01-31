Минздрав РФ рекомендовал три препарата от коронавируса

Минздрав России назвал три рекомендованных препарата для терапии коронавируса. Ведомство совместно с Роспотребнадзором РФ разработали временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

В документе содержится список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, в котором три препарата: Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.

При этом медики предупреждают, что к использованию "Рибавирина" следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжёлые побочные эффекты (прежде всего, анемия и гипоксемия). Препарат применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах.

Отмечается, что второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Последнее лекарство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.

При этом отмечается, что молодые люди и дети наименее восприимчивы к заражению коронавирусом нового типа. В Минздраве отмечают, что средний возраст пациентов в городе Ухань составлял более 41 года. Наиболее тяжелые формы инфекции, вызванной новым коронавирусом, развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет).