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Китай

Эвакуированные из Ухани иностранцы не верят китайским СМИ

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 Мария Горковская
Эвакуированные из Ухани иностранцы не верят китайским СМИ
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Ухань. На тротуаре лежит пожилой мужчина. Редкие прохожие не стремятся к нему подойти. Прибывает машина скорой помощи: человек умер. Стал ли причиной коронавирус, не ясно. Но медперсонал увозит тело, принимая все необходимые меры предосторожности, проводит дезинфекцию.

Китайские государственные СМИ показывают совсем иные кадры: жизнь в городе идет своим ходом, на прилавках местного рынка полно еды.

Иностранцы, которые лишь на днях покинули Ухань, удивляются. В частности, эвакуированный гражданин США Джарред Эванс: "Я видел лишь закрытые магазины. Нельзя было купить даже какую-нибудь мелочевку. Закрыты даже лавки. Все просто пытаются пережить ближайшие недели. Никто не выходит на улицу. Ухань теперь - город-призрак. Люди отсиживаются по домам и ждут, когда врачи найдут лекарство".

Власти с невероятной скоростью возводят здесь новую больницу для лечения заболевших.

С начала эпидемии лишь в этом 11-миллионом индустриальном городе, закрытом на карантин, от нового коронавируса скончались 159 человек.

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