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Россия

Россиян забирают из Ухани

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 Андрей Позняков
Россиян забирают из Ухани
Авторское право
AP Photo/Pavel Golovkin
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Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая в связи с распространением коронавируса. Соответствующее уведомление направлено Пекину, — сообщили в МИДе. В Приморье в выходные открывают автомобильные пункты пропуска для россиян, желающих вернуться на родину.

В Забайкалье и Тюменской области тем временем обнаружены двое инфицированных. «Они находятся под жёстким наблюдением, изолированы. Им оказывается необходимая помощь», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, оба больных — граждане Китая.

Ранее правительство России объявило о закрытии границы с Китаем. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, будет ограничено и авиасообщение — с 1 февраля оставляют только рейсы четырёх китайских перевозчиков и «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Роспотребнадзор призывает россиян внимательнее относиться к своему здоровью и вызывать врачей при первых признаках коронавирусной инфекции, которые совпадают с симптомами гриппа. Рекомендуют носить медицинские маски в местах скопления людей и чаще проветривать помещения.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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