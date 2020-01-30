Поборовшие коронавирус: число выздоровевших растёт

Заражение новым коронавирусом - не смертельный диагноз: в среду из китайских больниц выписались ещё шестеро пациентов, поборовших болезнь. Один из них, 30-летний мужчина, был госпитализирован неделю назад в городе Хэфэе после того как заразился в Ухани, в самом центре эпидемии центре эпидемии. После выписки рассказал о своём опыте и поблагодарил врачей:

"Я восхищаюсь их преданностью своему делу. Они были очень внимательны и добры к нам. Появляется уверенность в том, что под надзором такого опытного медицинского персонала этого государственного медицинского центра можно излечиться. Желаю всем пациентам скорейшего выздоровления!"

Выписался в среду и 62-хлетний житель Ухани - центра эпидемии. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии 20 дней тому назад и, кроме развившейся пневмонии, страдал также от подагры, диабета и гипертонии. Это внушает надежду и другим заболевшим.

Число выздоравливающих в Китае растёт, их уже больше 70-ти. Но это низкая статистика, и власти Поднебесной объясняют её длительностью лечения. Вакцины от коронавируса пока нет, и врачи применяют препараты, которые используются для лечения других вирусных инфекций. Пациенты с лёгкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьёзными - за две или больше. Перед выпиской у пациента дважды берут необходимые анализы.