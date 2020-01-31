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Новые случаи заражения коронавирусом в Европе

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 Елена Караева
Новые случаи заражения коронавирусом в Европе
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Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved - Kin Cheung
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Новые случаи заражения коронавирусом в Европе: во Франции - шестой пациент, врач-терапевт частной практики, который был в контакте с одним ранее заболевшим китайским туристом, медик находится в больничном карантине в Париже.

В Италии - два первых случая заражения, это супружеская пара туристов из Китая, они помещены в больницу в Риме.

В КНР, несмотря на предпринятые властями карантинные и иные профилактические меры, эпидемия расширяется: больны почти 9 700 человек, умерли свыше 213 зараженных.

Авиакомпании прерывают сообщение с Китаем, это касается практически всех европейских перевозчиков, а также тех, кто работает главным образом в странах региона.

На территории США зарегистрирован первый случай передачи вируса от человека к человеку: это муж 60-летней жительницы Чикаго, которая сама заразилась, путешествуя по Китаю.

Франция сегодня репатриирует из Ухани военными самолетами 200 своих граждан, борты должны приземлиться на базе ВВС страны в департаменте Буш-дю-Рон.

Россия накануне закрыла свою сухопутную границу с Китаем.

Власти Казахстана прерывали все виды транспортного сообщения с Поднебесной.

Xinhua
В зоне карантина в настоящий момент находятся 17 городских агломераций Китая, население там составляет свыше 50 млн человекXinhuaCheng Min

ВОЗ ввела глобальный режим чрезвычайно ситуации в связи с эпидемией. Об этом накануне сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус:"Я объявляю о чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой нового коронавируса. Главная причина — это не происходящее в Китае, а то, что может произойти в других странах. Мы очень обеспокоены риском распространения инфекции в государствах со слабой системой здравоохранения".

Накануне вирусологи из Китая опубликовали в "Ланцете" новое клиническое исследование, посвященное коронавирусу.

Xinhua
Вирусологи из Китая сумели выделить 10 цепочек ДНК нового вирусаXinhuaXiong Qi

Расшифровав 10 цепочек ДНК нового возбудителя инфекций, они установили, что для проникновения в организм человека коронавирус внедряется через ту же молекулярную структуру, как это было с атипичной пневмонией, вспышка которой была зарегистрирована 17 лет назад. И как и тогда, первыми переносчиками заражения были летучие мыши.

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