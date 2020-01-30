Ни риса, ни мидий: последствия шторма "Глория" в Испании

Неделю спустя после того, как шторм "Глория" пронёсся над восточным побережьем Испании, местные фермеры и рыбаки подсчитывают убытки. Волны проникли глубоко внутрь территории, затопив около 30 кв. км рисовых плантаций в дельте реки Эбро между Валенсией и Барселоной.

Жоан Феррер - потомственный фермер, рис выращивали здесь несколько поколений его предков. За всю свою жизнь он такого разгула стихии не припомнит. Под слоем солёной воды оказались 7 гектаров его полей.

"О настоящих размерах ущерба мы узнаем лишь после того, как соберём урожай. Пока не посеем рис, не увидим, растёт ли он и как растёт. Лишь собрав его, можно будет определить, сколько мы потеряли, 50% или все 100%", - говорит Жоан.

Семья Феррер управляет также небольшой гостиницей, но несмотря на письма поддержки, полученные от постоянных клиентов, этот бизнес тоже пострадал.

Жоан Феррер: "Из-за шторма мы на прошлой неделе аннулировали броню. Но и люди, забронировавшие ранее номера на Пасху, тоже передумали".

Разрушены также плантации мидий, которыми славится регион. Джонатан Гарригос и Лоренцо Бенет - фермеры по разведению моллюсков в районе Фангар.

_"Этот урожай мидий потерян, времени заменить унесённое водой уже нет. Да и все объекты полностью разрушены".

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По оценкам Джнатана, он потерял 50 тысяч моллюсков, за которых выручил бы около 60 тысяч.

"Работы тут много. Восстанавливать разрушенное в море - совсем не то, что делать это на суше. Это намного сложнее и обходится дороже. А это означает ещё и дополнительные денежные потери.

Восстановление разрушенной фермы по выращиванию мидий обойдётся в 70 тысяч евро вдобавок к потерянному урожаю. Никто не припомнит здесь такого бедствия, но Джонатан не считает, что оно не случайно:

"В течение многих лет в дельте Эбро ситуация всё ухудшалась либо из-за недостатка осадков, либо из-за того, что уровень моря поднимался из-за потепления".

С этим согласен и Жоан:

"Помню протесты фермеров в Брюсселе из-за сложившейся климатической ситуации. Река не выносит на берег достаточно ила, и это не позволяет расширять посевные площади. Зато море с каждым годом поднимается и отвоёвывает всё новые куски суши в Дельте".

Фермеры надеются, что власти компенсируют убытки наиболее пострадавшим и найдут решение проблемы роста уровня моря в дельте реки Эбро.