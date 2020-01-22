Шторм "Глория": в 27 испанских провинциях повышен уровень опасности

В результате обрушившегося на Испанию шторма "Глория" погибли как минимум девять человек, еще четверо пропали без вести. На улицах курортного городка Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава образовался метровый слой морской пены. Закрыты магазины и рестораны.

"Так или иначе пострадали все заведения на набережной. Кошмар. Это самое подходящее слово для того, чтобы описать, что здесь происходит", - говорит владелица одного из кафе.

Порывы ветра до 133 км/ч, наводнения, ливни и снегопады. В связи со сложными погодными условиями в 27 провинциях повышен уровень опасности, до "красного" в северо-восточных районах страны.

В Каталонии выпало около 100 литров осадков на квадратный метр. "Глория" - своего рода рекордсмен. В западном Средиземноморье зафиксирована самая большая высота волны - 14,22 м.

Накануне дома 220 тысяч человек остались без электроэнергии. В школу не пошли 170 тысяч учеников Каталонии и Валенсии.

Поезда ходят с опозданием, сотни дорог заблокированы. Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе.

На этом фоне правительство Испании объявило "климатическое чрезвычайное положение" и пообещало принять три десятка мер по борьбе с глобальным потеплением.

По данным метеорологов, в среду "Глория" начинает терять интенсивность, но все еще может нанести последний удар.