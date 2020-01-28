"Мишлен" наградил тремя звездами парижский ресторан японца

"Мишлен" раздал свои звезды. В самом известном и авторитетном кулинарном рейтинге в мире отныне значатся 628 ресторанов. В знаменитом "Красном гиде" появились почти полсотни "хороших", 11 "отличных" и 3 "великолепных" заведения. Главная сенсация - присуждение "третьей звезды" парижскому ресторану Kei Кея Кобаяши из Нагано. Впервые высшую оценку "Мишлен" во Франции получает японский шеф-повар.

"Я горд. Я иностранец. Но вы принимаете нас. Сегодня во Франции немало японцев, мы нашли здесь свое место. И за это я вам благодарен. Спасибо, Франция!" - говорит шеф-повар Кей Кобаяши.

Другая новость, которую сегодня обсуждают любители высокой кухни, менее радостная. Третьей звезды лишился ресторан Поля Бокюза, скончавшегося два года назад.

"Личность самого шеф-повара, выбор продуктов, мастерство приготовления, гармония вкусов, и, наконец, постоянство качества" - вот те критерии, на которые опираются инспекторы при вынесении своего вердикта, отмечает глава издательской группы Michelin Гвендаль Пулленек.