"Поля Бокюза" лишили звезды

Ресторан Поля Бокюза лишился одной из трех звезд - об этом сообщили представители справочника "Мишлен", это произошло ровно два года спустя после смерти шеф-повара.

Так инспекторы "Мишлена" оценили попытки модернизировать знаменитые рецепты и внести некоторые изменения в интерьер заведения. Ресторан, носящий скромное имя - "Трактир в Колоннж-о-Мон-дор", обладал этим высшим знаком отличия дольше, чем кто бы то ни было в мире.

Сам Поль Бокюз за три года до кончины говорил следующее: "Вот уже полвека, как у меня три звезды "Мишлена", без перерывов. Нужно очень внимательно относиться к успеху, нужно понимать, что никакого успеха нет, это как горизонт - все время стремишься к лучшему, все время ищешь совершенства".

Несколько дней назад экс-директор справочника "Мишлен" заметил, что для "заведения месье Поля" в знак его заслуг перед ресторанным бизнесом и Францией стоит придумать иной знак отличия - "золотую звезду Бокюза".