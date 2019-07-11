Ультраправые в Европарламенте

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Европарламенте - новый ультраправый депутат из Франции. 23-летний Жордан Барделла, уроженец парижского пригорода, возглавял избирательную кампанию "Национального объединения" Марин Ле Пен. Он сдирает с себя ярлыки экстремиста и маргинала:

«Я не согласен с термином « крайние правые », который использую наши оппоненты, - говорит Барделла. - В нас нет ничего радикального. Сюда, в Европарламент, нас избрал демократическим путем французский народ».

Барделла занимается политикой с 16 лет. На европейских выбрах в мае во многом благодаря ему "Нацобъединение" оттеснило на второе место либеральное движение президента Макрона. Националисты выражают свое презрение к европейскому проекту в тем, что продолжают сидеть, когда остальной парламент встаёт в торжественные моменты. Теперь они создали фракцию «Идентичность и демократия», которая призывает вернуть национальным столицам власть, делегированную в Брюссель.

«На самом деле, всё больше и больше французов и вообще людей подвергают сомнению действенность Европейского Союза. Многие задаются вопросом, зачем он нужен этот ЕС? Многие французы не думают, что он способен их защитить ".

Жордан Барделла сменяет Марин Ле Пен в качестве голоса "забытых" французов. Внутри фракции ему трудно сотрудничать с другими националистами, которые тоже ставят на первое место интересы своих стран, а не всего Союза.

Третья отсрочка "брексита"?

Урсула фон дер Ляйен предположила, что выход Великобритании из Евросоюза может быть отложен в третий раз (пока он запланирован на 31 октября). Кандидат на пост главы Еврокомиссии выразила надежду на то, что британцы передумают и останутся, но обещала дать им больше времени на подготовку к «брекситу».

Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель вряд ли пойдёт на пересмотр бракоразводной сделки с Лондоном.

Воссоединение турецкой семьи в Дании

Европейский суд принял решение, которое может облегчить воссоединение семей мигрантов. Судьи в Люксембурге признали необоснованными датские законы, не позволяющие легального проживающему в Дании гражданину Турции привезти из-за границы свою жену.

Это может повлиять на исход ещё 8 тысяч подобных дел, ожидающих своего рассмотрения в скандинавской стране.

Права авиапассажиров стыковочных рейсов

Европейский суд закрепил права воздушных пассажиров, совершающих пересадки за пределами Евросоюза. Авиакомпания, выполнившая первый рейс из ЕС, обязана выплатить компенсацию, если стыковочный рейс неевропейского перевозчика опоздал. Такое произошло с чехами, вылетевшими из Праги в Бангкок, которые застряли на 8 часов в Абу-Даби.