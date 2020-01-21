Фейерверк из расплавленного металла

Уличные представления с танцами драконов, пышные фейерверки и вечерние парады - в ки тайских городах и сёлах уже начались празднования в преддверии Весеннего фестиваля - китайского лунного Нового года, который в этом году начинается в субботу 25 января.

В городе Чунцин на юго-западе Китая артисты исполнили эффектный Танец Дракона и представили традиционный "металлический фейерверк". Один из мастеров подбрасывает черпаком в небо расплавленный металл, а другой деревянной дубинкой разбрызгивает его в воздухе, создавая огненные вихри.

Плавильную печь включают за полчаса до шоу, температуру раскалённой массы доводят строго до 1600-1700 градусов по Цельсию. Если начать плавить металл раньше, то к началу выступления он станет слишком холодным, если позже - то не успеет расплавиться. Участники одевают специальную одежду, закрывающую всё тело, чтобы защититься от раскалённых капель.

Искусство "металлических фейерверков", зародилось 500 лет тому назад и передаётся из поколения в поколение. Некоторые мастера проводят такие выступления несколько раз в неделю. В период празднования Китайского Нового года интерес к ним возрастает.