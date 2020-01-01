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Что изменится с появлением технологии 5G?

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  Emma Beswick  Наира Давлашян, Марика Димитриади 
Что изменится с появлением технологии 5G?
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EURONEWS
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Помните времена, когда видео, подобные этому, грузились в телефон целую вечность? Потом мобильные телефоны и сети стали работать быстрее и лучше, а сейчас скорость увеличивается еще больше.

В последнее время, возможно, вы слышали много разговоров о 5G - мобильных сетях пятого поколения, работающих с невероятной скоростью. Видео и сайты будут загружаться по щелчку пальцев.

Вот что произойдет с приходом 5G в ваши телефоны. Первое - скорость. С развитием 5G скорость загрузки будет от 100 до 1000 раз быстрее, чем с 4G. Вы сможете скачать фильм в HD менее, чем за секунду.

Второе - то, что называется "низкой латентностью". Это понятие подразумевает значительное сокращение времени, которое необходимо, чтобы телефон отправил запрос в сеть и получил ответ.

Почему это важно? Хирург сможет при помощи очков виртуальной реальности оперировать пациента, находящегося в любой точке мира.

У 5G есть и недостатки. Длина 5G-сигнала намного короче, чем у предшественников, поэтому ему понадобится больше вышек.

Есть ли риск для здоровья? Эта технология настолько новая, что никто этого не знает.

Возникает вопрос безопасности. Больше данных - больше риска? 5G значительно облегчит возможность утечки данных и государственную слежку. По мере того, как страны ЕС борются с идеей использования 5G, появляется очевидный вопрос: стоит ли рисковать ради молниеносной связи?

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