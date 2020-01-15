Брюссель боится 5G

Оливье Галан из бельгийского движения Grondes ведет кампанию против мобильной связи стандарта 5G. Активист просит магазины и аптеки помочь в распространении информационных листовок. По мнению Оливье, диапазоны частот, в которых внедряется технология, недостаточно изучены с точки зрения их влияния на здоровье человека и окружающую среду.

"У волн этого диапазона меньший радиус действия, они хуже преодолевают препятствия. В итоге мы получим по антенне на каждый 12 дом. Это нас очень беспокоит, как беспокоит многих ученых и врачей", - поясняет он.

Власти Брюсселя приостановили пилотный проект по развертыванию 5G в бельгийской столице - до полного прояснения ситуации. На уровне ЕС план по внедрению технологии продолжается - с регулярной оценкой рисков. Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон убежден: "5G позволит нашим промышленным компаниям разработать множество приложений с прицелом в первую очередь на развитие "интернета вещей".

Оливье полагает, что на крышах домов уже достаточно новых антенн. Он опасается вредного воздействия невидимых глазу волн. Дома Галан включает wi-fi только, когда хочет им воспользоваться. Но здоровье - не единственная его забота.

"Для изготовления телефонов, их комплектующих используются редкие металлы, добываемые в развивающихся странах в чудовищных условиях, - комментирует активист. - Мы видим, как дети в Конго трудятся, чтобы обеспечить материалы для производства смартфонов".

Движение Grondes уточняет, что не против прогресса. Однако многие его сторонники, включая Оливье, избегают смартфонов, отдавая предпочтение телефонам предыдущих поколений. Как они считают, более безопасным.