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Испания

Vodafone и Huawei запускают сеть 5G в Испании

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 Мария Сашинская 
Vodafone и Huawei запускают сеть 5G в Испании
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Британская компания Vodafone объявила, что запустит сеть 5G в сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Сделают они это в 15 испанских городах, включая Мадрид и Барселону.

По словам представителей Vodafone, современная мобильная сеть будет предлагать скорость загрузки до 1 Гбит / с.

Компания также заявила, что технология 5G имеет фундаментальное значение для развития беспилотных автомобилей, телемедицины и облачных игр. Vodafone объявил, что позднее этим летом сети 5G будут так же доступны в Соединенном Королевстве, Италии и Германии.

Ранее Соединенные Штаты добавили китайскую компанию Huawei в черный список, призвав ЕС сделать то же самое. Несмотря на давление со стороны США, Евросоюз не ввел запреты.