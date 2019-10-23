5G - в центре внимания выставки GITEX в Дубае

Каждый год более 150 тысяч человек приезжают в Дубай, чтобы посетить выставку GITEX (Gulf Information Technology Exhibition), посвящённую информационным технологиям. Мы также приехали сюда, чтобы стать свидетелями поворотного момента - запуска 5G, поговорить об Умных городах и узнать как Большие данные управляют Искусственным интеллектом (AI).

В ежегодном мероприятии, которому уже 39 лет, участвуют более 4500 компаний, занимающихся инновациями и технологиями будущего.

Трикси Ломирманд, вице-президент Dubai World Trade Centre: "Технология не имеет никакого эффекта, если мы не понимаем, как ее применять в различных секторах и сферах деятельности. Без этого она не сможет способствовать улучшению бизнеса, общества и окружающей среды. На GITEX мы гордимся тем, что представляем множество вариантов использования технологий. И стремимся сделать это мероприятие очень простым, понятным и доступным широкой общественности - чтобы посетители понимали, какое важное значение имеют технологии и как они влияют на все то, что мы делаем".

Ожидается, что ускорение развития Искусственного интеллекта к 2030 году приведет к увеличению мирового ВВП на 14%. Это эквивалентно 14 триллионам евро или общему европейскому ВВП за 2016 год. Экономике Объединенных Арабских Эмиратов это должно добавить около 110 млрд. евро.

Искуственный интеллект - это переломный момент для всех секторов. И к следующему новому уровню его подтолкнет 5G - беспроводная мобильная связь 5-го поколения. Благодаря ее технологиям, Искусственный интеллект сможет работать с более высокой скоростью и огромными объемами данных.

Трикси Ломирманд: "Объединенные Арабские Эмираты станут первой арабской страной, которая запустит 5G, и к 2024 году у нас будет насчитываться не менее 30 миллионов абонентов мобильной связи пятого поколения. Поэтому, учитывая такое большое влияние, это не эволюция 5G, а революция. Что же касается Искусственного интеллекта, то вы знаете, что он создаст сто миллионов рабочих мест по всему миру. И мы хотим быть уверенными в том, что мы - одни из лидеров в образовании и развитии поддержки экосистемы, и что мы учимся применять все эти фундаментальные технологии будущего".

Телекоммуникационная компания Etisalat продемонстрировала, как новые более быстрые беспроводные системы могут работать с дополненной реальностью, Искусственным интеллектом и робототехникой. У 5G скорость гораздо быстрее, чем у 4G, и это может приносить практическую пользу людям в повседневной жизни, улучшая наши возможности в медицинской области, домашней автоматизации и сфере транспорта.

Ахмед Бин Али, вице-президент по корпоративным коммуникациям, Etisalat Group: "В этом году мы представляем несколько решений для транспортного сектора. Автомобиль, в котором мы находимся, - автономный, без водителя, без рулевого управления, может доставить вас из одного места в другое. Кроме того, у нас есть еще одно новшество - летающий мотоцикл. Это электрический мотоцикл с восьмицилиндровым двигателем Maserati. Вы можете перейти от езды до взлета на нем за 60 секунд. Это будет летающий мотоцикл. Я бы сказал, что мир 5G - это мир без границ. Я не могу назвать ни один сектор, который не получит выгоду от 5G. С новыми технологиями 5G мы нацелены на лидерство в построении цифрового будущего, чтобы расширить возможности общества".

Революция 5G продолжается быстрыми темпами, но любая разработка технологий, основанных на данных, сопряжена со своими проблемами. Вступая в новый цифровой век, технологические отрасли сталкиваются с большими затратами, а также с растущими опасениями в отношении кибербезопасности.