Виндзоры: рождество врозь

Возраст, состояние здоровья или изменившиеся планы не позволили всем членам британской королевской семьи отпраздновать рождество вместе. На главной службе года в фамильном имении Сандрингем королева появилась без супруга. 98-летнего герцога Эдинбургского Филиппа только в канун рождества выписали из больницы. Брешь в рядах Виндзоров образовалась и в связи с отсутствием на рождественских мероприятиях четы герцога и герцогини Сассекских: внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган уехали на праздники за границу.

Семейные сложности на фоне тяжелейшей политической ситуации в стране определили тональность рождественского телеобращения королевы к нации. "Многие стараются идти по стопам Христа, путь этот не всегда прост, - заявила она. - В уходящем году дорога часто казалась ухабистой. Однако даже небольшие шаги порой могут привести к заметным улучшениям".

Наблюдатели отметили, что на столе, за которым сидит королева во время записи, отсутствовали фотографии принца Гарри и Меган. Пара поздравила семью и подданных неформальным черно-белым снимком.