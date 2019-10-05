Принц Гарри объявляет войну "желтой прессе". Герцог Сассекский подает в суд на владельцев двух британских таблоидов Sun и Daily Mirror в связи с незаконной прослушкой сообщений голосовой почты.

Ранее он поддержал и свою супругу. Та обвинила газету Mail on Sunday в незаконной публикации ее личной корреспонденции. Достанием общественности стало письмо Герцогини Сассекской к отцу, в котором она просит его не пытаться заработать на скандалах с ее участием.

"Непозволительные траты", ссоры с невесткой. Герцогиня Сассекская жалуется на организованную кампанию травли в прессе. Принц Гарри напоминает, 22 года назад именно это привело к страданиям и смерти его матери.