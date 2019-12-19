Елизавета II: "Брексит" - приоритетная задача для правительства

Королева Елизавета II огласила главные направления работы британского правительства на будущий год. В Вестминстерском дворце она выступила с тронной речью, которую подготовил кабинет министров во главе с Борисом Джонсоном.

Неделю назад консерваторы праздновали победу на досрочных парламентских выборах, в частности, благодаря своей жесткой позиции по "брекситу". Отступаться от нее они не собираются.

"Приоритетной задачей для моего правительства станет выход Соединённого королевства из Евросоюза 31 января. Мои министры разработают законодательный акт, в соответствии с которым страна покинет ЕС именно в этот день ради наибольшей пользы наших граждан. Затем мои министры займутся выстраиванием новых отношений с Европейским Союзом на основе соглашения о свободной торговле, которое действовало бы в интересах всех жителей Соединенного Королевства", - заявила Елизавета II.

Она рассказала о планах правительства ужесточить наказание за терроризм и преступления сексуального характера, увеличить финансирование школ и больниц, а также в целом укрепить позиции Великобритании.

"Мое правительство будет работать над тем, чтобы влияние Соединенного королевства в мире росло. Речь идет о комплексном пересмотре наших подходов в области безопасности, оборонной и внешней политики. Цель - переоценка роли страны на международной арене при решении вопросов, касающихся в частности безопасности, дипломатии, экономического развития", - отметила монарх.

В течение ближайших дней парламентарии проголосуют по обозначенным королевой направлениям развития государства. В последний раз тронную речь монарха отвергали 95 лет назад.