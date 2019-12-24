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Американским военным в Сирии привезли подарки

Американские военные в Сирии получают рождественские подарки с родины. Специальная доставка красочных пакетов организована на пяти базах США на востоке страны.

Операция "Праздничный экспресс"готовилась загодя, подарки собраны благотворительными организациями и церковными приходами. Сюрпризы и сладости развозят на вертолете в сопровождении военно-музыкального ансамбля, подготовившего рождественский репертуар.

С началом турецкой военной операции "Источник мира" американских военных вывели с 16 сирийских баз и блокпостов, но затем вернули на некоторые из них.

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