Американским военным в Сирии привезли подарки

Американские военные в Сирии получают рождественские подарки с родины. Специальная доставка красочных пакетов организована на пяти базах США на востоке страны.

Операция "Праздничный экспресс"готовилась загодя, подарки собраны благотворительными организациями и церковными приходами. Сюрпризы и сладости развозят на вертолете в сопровождении военно-музыкального ансамбля, подготовившего рождественский репертуар.

С началом турецкой военной операции "Источник мира" американских военных вывели с 16 сирийских баз и блокпостов, но затем вернули на некоторые из них.