Барселона "укрепляется" к "классико"

Это больше, чем просто матч. Из-за проведения перенесенного из-за протестов "классико" между "Барселоной" и мадридским "Реалом" превратил каталонской столицу в настоящую крепость.
Призывы движения за независимость от Демократической партии окружить стадион и сделать так, чтобы их услышали во время матча, вынудили местную полицию усилить меры безопасности. Перед и во время матча порядок будут охранять более 3000 человек.
Команды и судейская бригада отправятся на стадион из одного отеля, вокруг которого возведены ограждения. Ведущие от гостиницы к "Камп Ноу" улицы перекрыты.
Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии, вызванных вердиктом Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.
В 16 матчах "Барселона" и "Реал" набрали по 35 очков и занимают два первых места в турнирной таблице Ла Лиги.