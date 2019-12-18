Барселона "укрепляется" к "классико"

Это больше, чем просто матч. Из-за проведения перенесенного из-за протестов "классико" между "Барселоной" и мадридским "Реалом" превратил каталонской столицу в настоящую крепость.

Призывы движения за независимость от Демократической партии окружить стадион и сделать так, чтобы их услышали во время матча, вынудили местную полицию усилить меры безопасности. Перед и во время матча порядок будут охранять более 3000 человек.

Команды и судейская бригада отправятся на стадион из одного отеля, вокруг которого возведены ограждения. Ведущие от гостиницы к "Камп Ноу" улицы перекрыты.

Мы знаем, о чем говорят люди. Но больше всего нас волнует сама игра. Обо всем другом мы не думаем. Мы сконцентрированы на эти 90 минут на поле, месте, где мы должны действовать Эрнесто Вальверде главный тренер "Барселоны"

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии, вызванных вердиктом Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

В 16 матчах "Барселона" и "Реал" набрали по 35 очков и занимают два первых места в турнирной таблице Ла Лиги.