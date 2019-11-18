Новый процесс в Каталонии

Распоряжение центральных властей не выполнил, поскольку оно было незаконным. Именно таким образом объяснил свои действия глава правительства Каталонии Ким Торра на суде. Его обвиняют в том, что во время недавних выборов в Испании он отказался выполнить требования Мадрида, а точнее ЦИК королевства, и убрать символику каталонских сепаратистов из правительственных учреждений.

"Да, я не подчинился. Иными словами проявил неповиновение, - признал Торра в ответ на прямой вопрос судьи. - Но данное требование было незаконным, и все присутствующие в зале суда знают это. Оно поступило из ЦИК Испании, но у данного органа нет никакой компетенции в данном вопросе. Вдобавок, я как председатель правительства Каталонии не обязан был подчиняться".

Однако наблюдатели полагают, что такое объяснение вряд ли удовлетворит суд. Особенно в свете недавних приговоров, вынесенных в отношении лидеров прошлого каталонского правительства, которые получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

Впрочем, Торре такое наказание не грозит. На этот раз прокуратура Испании избрала иную тактику и ограничилась тем, что потребовала лишить политика права занимать государственные должности в течение двух лет. Но если это произойдет, то Каталонии будут грозить "очередные" внеочередные выборы.