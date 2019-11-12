Сторонники независимости Каталонии заблокировали автотрассу А9

Cотни сторонников независимости Каталонии устроили импровизированный бивуак на автотрассе, которая связывает юг Франции и Испании.

Парализовать дорожное сообщение призвали активисты из "Демократического цунами".

В понедельник в Ла-Жункеру, находящуюся на границе двух стран, выдвинулись те, кто, по их собственными словам, хочет оказать давление на Мадрид, чтобы тот начал переговоры с властями этой области Испании.

Вот что говорят участники протеста:

- Людей посадили в тюрьму, они не слишком хорошо себя там чувствуют. Есть те, кого вынудили из страны бежать, и им тоже не слишком сладко приходится. Да, мы тут тоже на ветру, но это уже мелочи. Как говорит мой сосед, пусть хоть кто-то нас услышит, потому что сейчас с нами отказываются говорить, и в Испании, и в Европе.

- Мы готовы продержаться три дня, пока. Мы запаслись едой, у нас есть спальные мешки и палатки.

Помогать испанским правоохранителям поддерживать порядок на место были посланы и французские полицейские спецчасти.

Участники акции разводят костры, готовят на них пищу, устраивают импровизированные концерты и вечеринки.

Невесело в этой ситуации приходится водителям-дальнобойщикам из Франции, попавшим в вынужденную пробку, которая продлится в лучшем случае еще несколько дней.