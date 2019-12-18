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Ничья на фоне протестов

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  Михаил Саленков 
Ничья на фоне протестов
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APTN screenshot
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Перенесенный из-за политического кризиса в Каталонии с октября на декабрь матч "Барселоны" и мадридского «Реала» состоялся на фоне протестов.

Вблизи стадиона «Камп Ноу» проходила многотысячная акция с требованием освободить лидеров движения за независимость региона и призывами к отделению от Испании.

Игра лидеров испанского чемпионата завершилась вничью 0:0. Гол забитый "Реалом" был отменен из-за положения "вне игры". У обеих команд сейчас равное количество очков - по 36.

"Эль-класико", матч двух грандов испанского футбола, завершилось нулевой ничьей впервые за 17 лет.

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