Ничья на фоне протестов

Перенесенный из-за политического кризиса в Каталонии с октября на декабрь матч "Барселоны" и мадридского «Реала» состоялся на фоне протестов.

Вблизи стадиона «Камп Ноу» проходила многотысячная акция с требованием освободить лидеров движения за независимость региона и призывами к отделению от Испании.

Игра лидеров испанского чемпионата завершилась вничью 0:0. Гол забитый "Реалом" был отменен из-за положения "вне игры". У обеих команд сейчас равное количество очков - по 36.

"Эль-класико", матч двух грандов испанского футбола, завершилось нулевой ничьей впервые за 17 лет.