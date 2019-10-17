Протесты в Барселоне: эскалация насилия

По сообщениям властей, свыше 30 участников протестов были задержаны этой ночью в Барселоне, не менее 10 пострадали в ходе стихийных демонстраций.

Наиболее многолюдная манифестация прошла у каталонского ведомства внутренних дел.

Ее участники забрасывали полицейских камнями и петардами. Были подожжены припаркованные машины, а также мусорные баки. Ситуация обострилась после того, как протестующие узнали о задержании накануне свыше полусотни человек, которые выражали свое недовольство приговором Верховного суда Испании в отношении политиков- сторонников независимости Каталонии.

Беспорядки происходили не только в Барселоне, но и в Жироне, Ллейде, Таррагоне, и других городах.

Нескольким часами раньше сторонники независимости заблокировали железнодорожные пути и другой транспорт, а вечером они приступили к сооружению баррикад.

Лидеры движения за независимость Каталонии, получившие, согласно судебному вердикту, от 9-ти до 13-ти лет тюремного заключения, призвали своих сторонников прекратить насилие.

Сегодня требуется спокойствие, настойчивость, гражданственность. Нам не нужно насилие Ким Торра Президент Женералитета Каталонии

В свою очередь, и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес сообщил на пресс-конференции, что правительство страны готово действовать решительно, чтобы, как он подчеркнул, гарантировать охрану общественного порядка в Каталонии: "Правительство вновь подчеркивает, что не потерпит никакого насилия ни при каких обстоятельствах и будет действовать, используя все средства, находящиеся в его распоряжении, чтобы обеспечить соблюдение фундаментальных прав всех жителей Каталонии".

Мы рассматриваем все возможные сценарии для обеспечения правопорядка в Каталонии Педро Санчес и.о. премьер-министра Испании

Сторонники независимости Каталонии, тем не менее, призвали к блокаде транспортного сообщения и к проведению в пятницу всеобщей забастовки на территории всей автономной области.