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Испания

Каталонцы готовятся встретить короля Испании

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  Елена Караева 
Каталонцы готовятся встретить короля Испании
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Мирно, но шумно каталонцы встречают королевскую чету, которая должна побывать с визитом в Барселоне, столице этой области Испании.

Основная часть манифестантов собралась у отеля, где остановится венценосная пара. Предполагается, что монарх с супругой будут участвовать в церемонии вручения наград, носящих имя принцессы Жироны, этот титул принадлежит Леонор, принцессе Астурийской, их старшей дочери и наследнице испанского престола.

Протесты в Каталонии продолжаются почти месяц, их участники выступают против судебных вердиктов, вынесенных политикам-сторонникам независимости этой области страны. Во время уличных акций пострадали десятки человек, в том числе и стражи порядка.

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