В Вестминстере депутаты Палаты общин будут приведены к присяге

Во вторник в Вестминстере начинает работу Палата общин в новом составе, тори получили преимущество в 79 мандатов при требуемом большинстве в 326 мест, поэтому нынешнему премьеру и лидеру партии Джонсону будет значительно проще согласовать необходимый для выхода Британии из ЕС законопроект.

На пути "брексита" а ля Джонсон преград больше нет Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Matt Dunham

Стало также известно, что в этом соглашении может быть юридически исключена даже возможность продления переходного периода после Brexit, то есть после 31-го декабря будущего года.

Одна из причин подобной стремительности называют необходимость в течение этого срока платить взносы в бюджет ЕС и нести другие финансовые обязательства, не имея при этом права голоса.

Правительство внесло необходимые поправки в документ, который оно рассчитывает вынести на рассмотрение в ближайшую пятницу.

Со свой стороны, представитель Даунинг-стрит, 10, официальной резиденции британского премьера, заявил, что все необходимые исправления и дополнения внесены или будут вноситься в сделку по "брекситу" в рамках действующих законов.

Сессию парламента традиционно открывает монарх, это произойдет в четверг.

Отмечается, что даже если правительство обратится к депутатам Палаты общин с ходатайством рассмотреть законопроект о "брексите" в пятницу, появится ли этот пункт в повестке дня работы депутатов, будет зависеть в большой степени от спикера нижней палаты парламента.