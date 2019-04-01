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Великобритания

Палата общин ищет выход из ЕС

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 Андрей Позняков 
Палата общин ищет выход из ЕС
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Палата общин британского парламента должна сегодня вновь рассмотреть серию предложений по вариантам выхода из Евросоюза. Речь идёт об альтернативах правительственному проекту соглашения с ЕС о «брексите», а сами дебаты могут определить судьбу нового, на этот раз уже четвёртого голосования по согласованной с Брюсселем «сделке».

Прошлое голосование по правительственному проекту провалилось в пятницу, а перед этим Палата общин отвергла восемь альтернативных предложений по порядку выхода из Евросоюза, в том числе вариант «жесткого брексита», идею повторного референдума о выходе из ЕС, предложение заключить новое соглашение о едином экономическом пространстве и инициативу об отказе от «брексита».

При этом Палата общин согласовала перенос даты выхода из Евросоюза: теперь «брексит» должен состояться 12 апреля.

Затянувшиеся дебаты по порядку выхода из ЕС, а также неспособность правительства и парламента в определённые ими же сроки принять решение о «брексите» спровоцировали немало насмешек со стороны британских пользователей сети. Британские издания ссылаются на мнения аналитиков, которые отмечают, что отсутствие единства в Палате общин по вопросу о «брексите» отражает раскол в обществе, сохранившийся ещё со времен референдума о выходе из Евросоюза.