Палата общин обсуждает поправки

В британском парламенте сегодня состоится голосование, которое может изменить ход "брексита". Депутаты обсуждают 14 поправок к проекту соглашения об условиях, достигнутого между Лондоном и Брюсселем.

В числе поправок — исключение варианта "брексита" без соглашения, отсрочка даты выхода из ЕС и ограничение сроков действия механизма "бэкстоп" на острове Ирландия.

Сторонник "брексита" депутат-консерватор Джейкоб Рис-Могг говорит: "Думаю, что тори должны сплотиться в интересах страны. Нужно выступить с предложением, которое будет полезным, выполнимым и получит широкую поддержку. Думаю, что внутрипартийное сближение будет благоразумным решением, чтобы выполнить обещания, связанные с "брекситом".

На основании поправок, которые будут приняты, кабинет Терезы Мэй определит дальнейшие шаги относительно процесса по выходу из ЕС, до завершения которого остается ровно два месяца. Очередное голосование по проекту соглашения об условиях "брексита" намечено на 13 февраля.