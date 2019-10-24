"Брексит": режим ожидания

До развода Соединенного Королевства с Евросоюзом остается неделя, законотворческая деятельность правительства Джонсона и его взаимодействие с Палатой общин заморожены до решения глав государств-членов ЕС отсрочить или нет эту дату "брексита".

Послы стран, входящих в Евросоюз, должны дать ответ на этот вопрос в грядущую пятницу.

И если Германия накануне согласилась вновь продлить "брексит", то мнение Франции пока остается под вопросом.

Макрон во время саммита неделю назад подчеркивал, что Париж новой отсрочки не предоставит.

Тем временем Борис Джонсон, чья сделка по "брекситу" была парламентом одобрена, а график ратификации, напротив, забаллотирован, высказался в адрес депутатов: "На мой взгляд, замечательно, что в итоге члены Палаты общин объединили усилия и сумели принять правительственный законопроект о "брексите" во втором чтении, но я нахожу постыдным, что затем парламентарии все же предпочли цель - средствам".

Корбин, которого Джонсон пригласил в свою официальную резиденцию для беседы утром в среду, в середине того же дня ответил премьер-министру публично: "Он незаконно прервал работу парламента, он также заявил, что не собирается подчиняться нормам права. Он просто вышвырнул Северную Ирландию на произвол судьбы, он лишил социальной защиты работников, он наплевал на экологию, и он проигрывал каждое голосование. Он также сделал все, от него зависящее, чтобы воспрепятствовать честным и демократическим дебатам".

Одним из выходом в сложившейся ситуации могло бы стать назначение внеочередных парламентских выборов, но для этого кабинету министров требуется поддержка не менее двух третей депутатов, и наблюдатели выражают сомнение, что этот шаг Джонсона может быть одобрен в Вестминстере.