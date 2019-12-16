"Брексит" - только вперед!

Развод с ЕС в соответствии с договоренностями, но без раскачки: уже во вторник в Вестминстере новый состав Палаты общин будет приведен к присяге, чтобы еще до рождественских праздников одобрить сделку Соединенного Королевства с Брюсселем.

На пятницу, как говорят наблюдатели, может быть назначено второе чтение законопроекта. Таким образом, выход Великобритании из ЕС может быть завершен к обозначенной дате - это 31-е января.

ЕС положительно оценивает итоги состоявшихся в конце прошлой недели выборов, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу, в Брюсселе отмечают "определенность результатов", которые помогут завершить процесс развода.

Но при этом Майкл Гоув, занимающий в кабинете должность канцлера герцогства Ланкастерского, подчеркивает, что "когда все переговоры и дискуссии будут завершены, и мы сможем покинуть ЕС до 31-го января, но затем нам предстоит обсуждать с Брюсселем рамочное соглашение о свободной торговле и сотрудничестве, которое должно быть заключено к концу будущего года".

На это в ЕС уже ответили, заметив, что график работы "выглядит нереалистичным".

Вторая политическая проблема для Джонсона - успех шотландских националистов, ставшей третьей силой в Палате общин.

Они готовы к баталиям в стенах Палаты общин и не намерены идти на компромиссы. Вот как это сформулировал лидер фракции Шотландской национальной партии Йэн Блэкфорд: "Им придется смириться с мыслью, что Шотландская национальная партия выиграла эти выборы, и что выигрыш наш основан на праве жителей Шотландии на самоопределение. Так что мандат на проведение плебисцита о независимости у нас есть".

Проиграли выборы лейбористы, которым предстоит размышлять о причинах такого мощного - впервые за более, чем 80 лет - поражения. Но от своих идей о более справедливом распределении общественного богатства они отказываться не собираются, как это явствует из заявления их пока еще лидера Джереми Корбина.

В нем он принимает ответственность за случившееся на себя, признавая ошибки, как стратегические, так и тактические, но подчеркивает, что от принципов, касающихся социальной защиты трудящихся и большего внимания к экологии партия отступать не будет.

У Бориса Джонсона на то, чтобы осуществить "брексит", включая и переходный период после формального развода, будет 11 месяцев.

Окончательно покинуть ЕС Соединенное Королевство должно 31-го декабря будущего года.