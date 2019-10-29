Палата общин согласилась переизбраться. Выборы намечены на 12 декабря

Британская Палата общин поддержала назначение досрочных парламентских выборов на 12 декабря. За инициативу проголосовали 438 парламентариев, лишь 20 выступили против. Теперь её должна обсудить Палата лордов. Билль и поправки к нему рассматривались на следующий день после того, как парламент отверг аналогичный законопроект, — причём инициативу согласились обсудить в ускоренном режиме.

После неудачи в понедельник премьер-министр Борис Джонсон предложил сократить число голосов, необходимых для назначения выборов, до простого большинства. Ранее он неоднократно призывал обновить парламент, называя его состояние «параличом» из-за проблем с согласованием порядка выхода из ЕС.

Против досрочных выборов выступали лейбористы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Джереми Корбин объяснил это нежеланием допустить жёсткий брексит в избирательный период. После новой отсрочки выхода из ЕС он заявил, что лейбористы хотят выборов и готовы провести самую масштабную избирательную кампанию в истории партии. Оппозиция предлагала перенести дату выборов на 9 декабря, дать избирательные права живущим в Соединённом Королевстве гражданам ЕС и снизить возрастной ценз, но эти поправки не были приняты.

Зимние выборы организуют в Великобритании впервые почти за сто лет. Политологи отмечают, что они могут стать ещё и самыми непредсказуемыми за последние многие годы.