Загитова и Навка открыли ГУМ-Каток

В Москве прошло торжественное открытие 14-го сезона ГУМ-Катка с участием звезд шоу-бизнеса, кино и спорта. На лед в пятницу вечером вышли фигуристы Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев. 17-летняя олимпийская чемпионка 2018 года Загитова вместе с победительницей Олимпиады 2006 года Татьяной Навкой и Петром Чернышевым исполнила фрагмент из нового шоу на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Каток оформлен в стиле детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши", которой исполнилось 55 лет. В таком оформлении он пробудет весь зимний сезон.