Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Загитова и Навка открыли ГУМ-Каток

В Москве прошло торжественное открытие 14-го сезона ГУМ-Катка с участием звезд шоу-бизнеса, кино и спорта. На лед в пятницу вечером вышли фигуристы Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев. 17-летняя олимпийская чемпионка 2018 года Загитова вместе с победительницей Олимпиады 2006 года Татьяной Навкой и Петром Чернышевым исполнила фрагмент из нового шоу на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Каток оформлен в стиле детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши", которой исполнилось 55 лет. В таком оформлении он пробудет весь зимний сезон.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.