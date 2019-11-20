Хочешь дом мечты, построй его сам

Житель Каира Таймур эль-Хадиди построил дом мечты, реализовав (насколько это возможно) и идею экологического жилья. На двух-этажное здание пошли найденные им бетонные блоки, красные кирпичи, стеклянные бутылки, автомобильные шины и покрышки. На проект ушло несколько лет. У Хадиди не было опыта в области строительства жилых домов, поэтому пришлось нанимать целую команду: электриков, плотников, маляров. Материалы обошлись Хадиди практически бесплатно, а за работу профессионалов пришлось выложить порядка 124 тысяч долларов. Хадиди надеется, что молодые египтяне, пытающиеся найти подходящее жилье, последуют его примеру.