Протесты и столкновения в Багдаде

4 человека погибли, ещё 62 были ранены во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности в Багдаде. Они произошли в районе Хилани, недалеко от площади Тахрир, которая в течении вот уже нескольких недель становится ареной антиправительственных протестов. Кроме столицы, манифестации проходят также в южных провинциях страны с преимущественно шиитским населением.

Выступления в четверг начались после того, как протестующие заявили, что не покорятся, несмотря на репрессии. Они призвали людей в конце недели выходить на улицы ещё активнее.

Демонстранты возмущены повсеместной коррупцией, отсутствием рабочих мест и плохими коммунальными услугами, в том числе регулярным отключениям электричества в стране с богатыми нефтяными ресурсами.

С начала движения в октябре погибли по меньшей мере 320 человек, тысячи получили ранения.