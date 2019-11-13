В Ковент-Гардене зажглись рождественские огни

В Лондоне в районе Ковент-Гарден зажглись рождественские огни. В яркой церемонии приняли участие актёры британо-американской романтической комедии "Рождество на двоих" Эмилия Кларк и Эмма Томпсон, а также режиссёр фильма Пол Фиг.

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