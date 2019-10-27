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От барокко до космической эры

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 Павел Барсуков 
От барокко до космической эры
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От барочных часов XVII века и кукушек XIX-го до приборов с космической станции: ангарский Музей часов отмечает в этом году 50-летие. Уникальное не только для России, но и для мира собрание механизмов.

Музей вырос из коллекции механика Павла Курдюкова, приехавшего в Ангарск в конце 1950-х, когда город только строился. Он интересовался часами, ремонтировал их и даже конструировал сам.

Баирма Бартанова, куратор музея:

«Все эти часы когда-то находились у них в квартире. Очевидцы рассказывают, что квартира была не столь велика, и было достаточно шумно. Представьте себе, как все эти часы били, играли, кукушки куковали. И как у любого коллекционера, со временем перед ним встал вопрос: куда это всё девать, где их размещать».

Курдюков решил передать свою коллекцию городу, и в 1969 году был открыт Музей часов. В 1993-м экспозиция переезжает в новое здание, а в 2001-м музею присваивают имя Павла Курдюкова

«Я, конечно в восторге. Очень интересное состояние эмоциональное состояние — как будто меня немножко подвесили во времени, и звук со всех сторон — тик-так, тик-так, тик-так — это завораживает, и я понимаю, какое здесь средоточие истории», — рассказывает посетительница.

Коллекцию пополняют и сами посетители: под впечатлением от выставки они приносят экземпляры, пылившиеся у них дома. По словам хранителей, иногда попадаются очень интересные экспонаты.

Именно так в Ангарске появился побывавший в космосе прибор: бортовые часы. Их подарил космонавт Георгий Гречко после полёта на «Салют-6».

А в августе этого года частный коллекционер из Германии передал музею 176 часов, произведённых на заводах СССР.

Видеомонтаж • Павел Барсуков