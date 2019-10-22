Перемещение маяка Рубьерг Кнуде

Датский маяк Рубьерг Кнуде, расположенный на берегу Северного моря, был передвинут на 70 метров внутрь материка. Сооружение весом в 1000 тонн двигали по рельсам со скоростью 12 м/сек. Передвижение маяка, сооружённого в 1899 г., стало необходимым из-за эрозии песчаного холма, на котором он находился. На протяжении последних десятилетий маяк погружался в песок и, по подсчётам инженеров, мог обрушиться в море к 2023 г. По своему прямому назначению маяк не эксплуатировался с 1968 г. До 2002 г. в нем располагался музей.