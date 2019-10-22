Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Перемещение маяка Рубьерг Кнуде

Датский маяк Рубьерг Кнуде, расположенный на берегу Северного моря, был передвинут на 70 метров внутрь материка. Сооружение весом в 1000 тонн двигали по рельсам со скоростью 12 м/сек. Передвижение маяка, сооружённого в 1899 г., стало необходимым из-за эрозии песчаного холма, на котором он находился. На протяжении последних десятилетий маяк погружался в песок и, по подсчётам инженеров, мог обрушиться в море к 2023 г. По своему прямому назначению маяк не эксплуатировался с 1968 г. До 2002 г. в нем располагался музей.

Другие No Comment