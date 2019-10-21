"Брексит": спикер не допустил решающего голосования

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел очередное поражение в Палате общин, после того как спикер Джон Беркоу не допустил запрошенного правительством решающего голосования (по принципу "да" или "нет") по проекту соглашения с Евросоюзом. Во вторник депутаты проголосуют по проекту только во втором чтении, допускающем внесение в него поправок. В субботу парламент отложил решающее голосование до принятия всех необходимых доля «брексита» законов.

Сегодняшняя резолюция по сути повторяет резолюция субботнюю, по которой Палата уже приняла решение. Обстоятельства сегодняшнего дня не изменились с субботы. Поэтому я постановляю не открывать дебаты по этой резолюции, так как это будет означать повторение и нарушение регламента. Джон Беркоу спикер Палаты общин

У Великобритании остается только 10 дней для принятия решения о выходе из ЕС 31 октября, согласно плану принятому весной и о твердой приверженности которому заявлял премьер-министр Джонсон при вступлении в должность. Сторонники скорейшего выхода из ЕС обвиняют парламент в проволочке, в то время как противники «брексита» говорят о защите демократических принципов.

«Я полагаю, что спикер защищает демократию и парламент. У нас в стране действуют процедуры и законы. У нас есть международная репутация зрелой, испытанной демократии. И из-за того как ведёт себя в настоящее время премьер-министр мы предстаём в чужих глазах нестабильными и ненадёжными».

«Парламент, кажется, не имеет представления о том, что происходит в остальной стране. Им, кажется, это совершенно безразлично».

Министр по делам «брексита» Стив Баркли сообщил, что просьба к Брюсселю о новой отсрочке, направленная по решению парламента, но не подписанная премьер-министром, принята на рассмотрение председателем Европейского совета Дональдом Туском. Возможная отсрочка может составить от одного месяца до одного года.