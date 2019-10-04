Спасатели выручили запутавшегося в сетях китёнка

В Сиднее спасатели освободили детеныша горбатого кита, который запутался в рыболовной сети у северных пляжей города. Чтобы оказать помощь млекопитающему, сотрудники береговой охраны три дня обследовали береговую линию, осуществляя его поиски.

Первые сигналы о попавшем в беду животном спасатели получили в понедельник. Свидетели сообщали, что небольшой горбатый кит проглотил часть сети, а ее остатки вместе с сигнальными буями намотались на его тело, угрожая его жизни. По словам пресс-секретаря службы охраны дикой природы штата Новый Южный Уэльс, к моменту прибытия береговой охраны детеныш кита и сопровождавшая его мать пропали из виду, и спасатели были вынуждены проверять северную береговую линию города в их поисках.

В четверг утром китенка снова заметили в заливе Кэтрин-Хилл на центральном побережье Сиднея. Животное уже не могло нырять и быстро плыть, за его передвижением следили спасатели, а спустя сутки, когда сопровождавшая китенка мать отплыла на некоторое расстояние, сотрудники береговой службы приступили к операции. "Китенка удалось освободить от сетей. Никаких травм он не получил и сразу после того, как сети были удалены, отправился к матери, плававшей неподалеку. Мы уверены, что они успешно продолжат свой путь на юг", - сказал пресс-секретарь службы охраны дикой природы штата телеканалу 9News.

Спасатели отметили, что сейчас, когда началась весенняя миграция китов (весна в Австралии начинается в сентябре и заканчивается в декабре), эти морские животные все чаще заходят в бухты Сиднея и могут серьезно пострадать, запутавшись в рыболовных сетях.