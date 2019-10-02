В каком состоянии находится экономика Португалии перед выборами?

Путь был долгим, но, самое сложное, кажется, уже позади. Недавний кризис оставил шрамы на португальской экономике.
К примеру, 62% государственных железных дорог находятся в плохом состоянии или требуют к ним внимания, согласно последнему отчету, но власти гарантируют их безопасность.
В 2011 будучи премьер-министром социалист Жозе Сократеш запросил финансовую помощь , тогда же его сменил на посту социал-демократ Педру Пасуш Коэлью и существенно сократил расходы.
В 2015 году Коэлью снова одержал победу, но противники европейского бюджетного договора, в частности коммунисты и "Левый блок", помогли социалистам захватить власть в законодательном альянсе.
Преемник Коэлью — Антониу Кошта — сохранил жесткую экономию, но восстановил зарплаты государственных служащих и извлек выгоду из положительного экономического цикла.
Движимая главным образом туризмом, экспортом и инвестициями в недвижимость, страна воспряла вновь — пик роста пришелся на 2017 год. В этом году Банк Португалии прогнозирует рост около 1,7%, то есть его замедление.
Уровень безработицы упал с 16% в 2013 году до 7% в прошлом.
Почти за десять лет удалось ликвидировать около 10 процентов бюджетного дефицита. Целевой показатель на 2019 год — 0,2% ВВП. Но государственный долг остается одним из самых больших в ЕС, выше только у Греции и Италии.
Госбюджет под контролем, но пояс все еще туго затянут. Налоги - выше, чем когда-либо, а государственные инвестиции — на низком уровне.
Налоговый юрист Тьягу Кайадо Геррейру видит будущее туманным при сохранении тенденции экономического спада.
В воскресенье португальцы выбирают правительство страны, только-только оправившейся от шторма.
Мигел Сантош, Euronews:
"Португалия потеряла драгоценные годы потенциального экономического роста, но сумела снова встать на рельсы. Но поезд экономической конвергенции все еще далек. Остается понять, готова ли страна справиться с последствиями маячащего на горизонте экономического кризиса".