Обрушение моста на Тайване

Десять человек пострадали на северо-востоке Тайваня при обрушении пролета моста. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Рухнувшая конструкция раздавила несколько рыбацких лодок, причем их члены экипажа и пассажиры оказались в ловушке. Властям провинции Илань пришлось привлечь водолазов, чтобы вызволить людей. По меньшей мере девять человек упали в воду, семь из них были спасены, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. Власти создали аварийный штаб, в работе которого участвует армия и флот. По данным на этот час, повреждены три рыболовецких судна и два транспортных средства, в том числе автоцистерна с топливом, которая при падении моста загорелась. Причина обрушения пролета в ясную и тихую погоду пока не известна. Обстоятельства происшествия выясняются. Мост рухнул около 9: 30 утра в Наньфанао, крошечной, но часто переполненной рыбацкой деревушке на тихоокеанском побережье. 140-метровый (460 футов) мост Наньфанао является туристической достопримечательностью в Илань. Он был открыт в 1998 году и был построен, чтобы заменить нижний мост, который не позволял крупным рыболовным судам проходить под ним.