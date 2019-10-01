"Таракан" Иэна Макьюэна

День выхода Великобритании из ЕС приближается, и, как считает британский писатель Иэн Макьюэн, лауреат Букеровской премии, это означает, что страна сбилась с пути, а её жители слегка сошли с ума. Он поделился с Евроньюс своим мнением о «брексите», о лжи, о сатире и рассказал о своей недавно опубликованной книге «Таракан», которую написал, вдохновившись повестью «Превращение» Франца Кафки.

– Однажды таракан просыпается, и обнаруживает, что превратился в гигантское существо, а именно – в премьер-министра... Это политическая сатира, – поясняет Макьюэн. – Мой таракан – сторонник «брексита». Это всё написано с позиций минимального разума, когда всё абсолютно определено, поскольку народ проголосовал. И мне представляется, что мы именно в такой теперь ситуации. Следует ли осуществлять что-то настолько безумное лишь потому, что люди проголосовали за это?

Макьюэн считает, что сторонники брексита лгали – прежде всего, когда говорили о «возвращении контроля». Главного героя своей книги он сравнивает с премьером Борисом Джонсоном:

– Наш премьер-министр получил очень хорошее, или, во всяком случае, дорогое образование, и он считает, что должен действовать во многом так же, как действовал бы таракан: быть очень жёстким, игнорировать парламент или пытаться его игнорировать, переступать через закон и апеллировать прежде всего к своим верным сторонникам, так же, как Трамп. Выглядит так, словно он полностью отброшен к весьма туповатой форме примитивного популизма.

Отмечая большую важность «брексита», писатель всё же считает эту проблему незначительной по сравнению с изменением климата:

– Пусть новое поколение возьмётся за решение этой проблемы, раз старшие не справились. Мне понятен гнев Греты Тунберг. И я восхищаюсь её резким тоном.

Иэн Макьюэн уверен, что от отчаяния до смеха всего один шаг:

– Думаю, что когда приходишь в отчаяние, особенно в политике, то следом каким-то образом приходит и смех. А когда смех и отчаяние встречаются, то порой появляется литература.